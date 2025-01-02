Новая арт-экскурсия Михаила Драгунова пройдёт в «Михайловском»

17:53, 02 января 2025, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает всех желающих на новую арт-экскурсию «Зима, что делать нам в деревне». Автор и исполнитель поэтической программы – актёр театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова, лауреат международного конкурса «Овация», мастер художественного слова Михаил Драгунов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Как рассказали в музее, экскурсанты во время этой прогулки по парку мемориальной усадьбы Пушкиных и Ганнибалов во множестве услышат зимние стихи, которые поэт написал тут, в Михайловском. Кроме того, Михаил Драгунов включил в сценарий своей программы и отрывки из писем Пушкина, и наиболее выразительные фрагменты из мемуарной литературы XIX столетия и другое.

Несколько сеансов новой арт-экскурсии в рамках большой новогодней программы актёр проведёт 4 января. О месте и времени сбора, продолжительности прогулки, возрастных рекомендациях для её участников и о многом другом можно узнать на официальном сайте учреждения, в разделе «Календарь событий – Декабрь – Новогодние и рождественские праздники в Пушкинском заповеднике», или по телефонам музейной экскурсионной службы, отметили в «Михайловском».

В заповеднике также отметили, что арт-экскурсии Михаила Драгунова всегда проходят с большим успехом. Актёр уже представлял здесь очень разные программы, основанные на пушкинских стихах и прозе (в том числе эпистолярной), на воспоминаниях современников поэта, на публикациях легендарного музейщика, первого послевоенного директора святогорского «Пушкинского уголка» С. С. Гейченко, других материалах.

Среди арт-экскурсий Михаила Драгунова – «Я помню чудное мгновенье…» по парку усадьбы «Тригорское», «Пир» (по произведениям Пушкина, задуманным и написанным в Михайловском), «Журавли» (памяти Гейченко и его друзей, соратников музея и воинов Великой Отечественной: художника Василия Звонцова, поэта Михаила Дудина) и прочее.

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» напомнили, что в дни новогодних и рождественских каникул можно будет побывать не только на арт-экскурсиях Михаила Драгунова и традиционных обзорных или тематических экскурсиях, но и на многочисленных выставках, трёх концертах, новой фольклорной программе, музейных занятиях, мастер-классах, встречах.