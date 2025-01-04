Концерт «Рождественская история» проходит в Псковском кремле
Инструментальный концерт «Рождественская история» проходит в Приказной палате Псковского кремля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Лауреаты международных конкурсов Ирина Иванова (гусли) и Маргарита Тепонайнен (домра) исполняют для гостей различные музыкальные произведения, в том числе русские народные.
Особенностью встречи является то, что это не концерт в привычном понимании слова, отметили в музее. «Между произведениями музыканты рассказывают слушателям об исполняемых композициях, об истории их создания и жизни композиторов, их написавших», – добавили в пресс-службе.
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