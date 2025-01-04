Концерт «Рождественская история» проходит в Псковском кремле

20:42, 04 января 2025, ПАИ

Инструментальный концерт «Рождественская история» проходит в Приказной палате Псковского кремля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Лауреаты международных конкурсов Ирина Иванова (гусли) и Маргарита Тепонайнен (домра) исполняют для гостей различные музыкальные произведения, в том числе русские народные.

Особенностью встречи является то, что это не концерт в привычном понимании слова, отметили в музее. «Между произведениями музыканты рассказывают слушателям об исполняемых композициях, об истории их создания и жизни композиторов, их написавших», – добавили в пресс-службе.