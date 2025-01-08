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Общество

Михаил Ведерников вместе с воспитанниками центра «Воин» осмотрели образцы трофейной военной техники

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил выставку трофейной техники, которую захватили военнослужащие группировки войск «Север» в ходе спецоперации. Вместе с главой региона образцы техники и вооружения осмотрели и воспитанники центра «Воин». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительтства Псковской области

Михаил Ведерников вместе с ребятами прошёл по всей выставочной площадке, ознакомился с каждым представленным образцом техники и уточнил их основные технические характеристики.

В центре Пскова размещены 16 единиц трофейной техники, которая состоит на вооружении ВСУ и стран НАТО: Великобритании, США, Турции, Финляндии, Франции и Австралии. В основной части экспозиции представлены танк Abrams, французский танк АМX, бронетранспортёр М113, боевая машина пехоты Bradley и бронемашина Mastiff.

Губернатор отметил символичность того, что Псковская область начинает Год защитника Отечества с выставки трофейной техники, захваченной в ходе специальной военной операции.

«Наверное, нет ни одной семьи в Псковской области, которая бы не была связана со спецоперацией. У кого-то на СВО отцы и мужья. А те, кто находится здесь, плетут маскировочные сети, делают блиндажные свечи, вместе с волонтёрами уделяют внимание и оказывают помощь семьям наших военнослужащих. Очень важно, что здесь все имеют возможность увидеть, какие силы, средства и ресурсы сейчас брошены на фронт, с чем приходится сталкиваться нашим ребятам. Представлен практически весь блок НАТО. Но в каком бы количестве и какую бы технику ни поставляли, она вся будет либо уничтожаться, либо занимать место на трофейных выставках», – подчеркнул Михаил Ведерников и пригласил жителей Псковской области посетить экспозицию.

Рядом с трофейной техникой расположены павильоны филиала Центра военно-спортивной подготовки молодёжи «Воин», где представлены различные типы беспилотных летательных аппаратов, а также тематические интерактивные площадки. Посетители могут потренировать навыки стрельбы в электронном лазерном тире, а также принять участие в мастер-классах по управлению беспилотными летательными аппаратами или основам оказания первой помощи и тактической медицины. Здесь же развёрнут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту, где специалисты рассказывают об условиях прохождения военной службы в Вооружённых Силах РФ.

Экспозиция трофейной техники будет открыта для посещения с 8 по 25 января. Вход для посетителей свободный. Фоторепортаж смотрите по ссылке.

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Трофеи СВО в Пскове

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