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Общество

Выставку трофейной техники стран НАТО открыли в Пскове

В Пскове открыли выставку трофейной техники стран НАТО, которую российские военнослужащие захватили во время СВО.

Выставка находится около областного центра семьи на улице Карла Маркса. Под открытым небом представили 16 единиц техники, состоящей на вооружении ВСУ и стран НАТО: США, Великобритании, Франции, Турции, Финляндии и Австралии. Среди экспонатов – танк Abrams, боевая машина пехоты Bradley, бронетранспортёр М113, французский танк AMX, бронемашина Mastiff.

  • Выставку трофейной техники стран НАТО открыли в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Выставку трофейной техники стран НАТО открыли в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Выставку трофейной техники стран НАТО открыли в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Выставку трофейной техники стран НАТО открыли в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Выставку трофейной техники стран НАТО открыли в Пскове
    Фото: ПАИ

Помимо посещения экспозиции, гости смогут отточить навыки стрельбы в электронном лазерном тире, а также принять участие в мастер-классах по управлению беспилотниками, по основам оказания первой помощи и тактической медицине. На выставке работает военная полевая кухня и выступят лучшие творческие коллективы Пскова.

Выставка будет работать с 8 по 25 января. Вход свободный.

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