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Соцсфера

Об изменении размера единого пособия рассказали в Соцфонде

Изменится ли размер единого пособия, назначенного в прошлом году, рассказали ПАИ в пресс-службе Социального фонда России по Псковской области.

Фото: ПАИ

После того как с 1 января был проиндексирован прожиточный минимум, сумма единого пособия тоже увеличится автоматически, даже если его назначили год назад, пояснили в Соцфонде.

«Подавать дополнительное заявление не нужно – первая выплата в увеличенном размере придёт уже в феврале (за январь)», – уточнили в пресс-службе.

Пособие назначают по результатам комплексной оценки нуждаемости в размере 50, 75 или 100 % прожиточного минимума в регионе.

Изображение: пресс-служба Социального фонда России по Псковской области

Для беременных женщин, вставших на учёт в ранние сроки, размер пособия зависит от дохода семьи и может составлять в Псковской области в 2025 году 50 % (9 568 рублей), 75 % (14 352 рубля) и 100 % (19 136 рублей) от прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе.

Для родителей детей от 0 до 17 лет размер пособия зависит от дохода семьи и может составлять в Псковской области в этом году 50 % (8 514,5 рубля), 75 % (12 771,75 рубля) и 100 % (17 029 рублей) от прожиточного минимума на ребёнка в регионе.

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