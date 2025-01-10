Псковские волейболистки стали призёрами международного турнира
Псковские волейболистки, воспитанницы спортшколы «Бригантина» 2009 года рождения стали серебряными призёрами международного турнира «Рождественские встречи», который прошёл в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Бригантина».
Всего в соревнованиях участвовали восемь команд из Псковской, Ленинградской, Смоленской, Новгородской и Тверской областей, а также Карелии и Белоруссии. Первое место заняли гостьи из Молодечно Белоруссии, вторыми стали псковички из «Бригантины», а замкнули лидирующую тройку спортсменки из Колтуши Ленинградской области.
Лучшими игроками турнира среди псковичек признали Анастасию Кустову и Арину Павлятенко. Команду «Бригантина» готовили к соревнованиям тренеры-преподаватели Анжела Цветкова и Ольга Муштукова.
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