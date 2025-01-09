29 человек спасли при пожарах в Псковской области за первые восемь дней года

12:22, 09 января 2025, ПАИ

29 человек, в том числе троих детей, спасли при пожарах в Псковской области за первые восемь дней 2025 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Всего аварийно-спасательная служба за этот период выезжала 20 раз. Из них 11 – при реагировании на ДТП и три – для оказания помощи.

Кроме того, пожарно-спасательные подразделения Псковской области реагировали на 21 техногенный пожар. Это в 2,5 раза меньше, чем в аналогичный период прошлого года, отметили в пресс-службе регионального ведомства.

Причинами происшествий стали нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного и котельного оборудования, неосторожное обращение с огнём и неисправность электросетей.

При пожарах один человек пострадал и один погиб. Сотрудникам ведомства удалось спасти от огня шесть жилых домов и 11 строений. Происшествий на водных объектах не зафиксировано, подчеркнули в пресс-службе регионального МЧС.