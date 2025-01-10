Продажи новых легковых автомобилей выросли в России почти на 50%

12:05, 10 января 2025, ПАИ

Продажи новых легковых автомобилей выросли в России в 2024 году на 48,4 %, а количество проданных моделей составило 1,57 миллиона машин, пишет аналитическое агентство «Автостат».

«За последние пять лет это наилучший показатель российского авторынка», – подчеркнули в «Автостате». В агентстве уточнили, что чуть больше новых машин было продано только в 2019 году – тогда их количество составило 1,59 миллиона экземпляров.

Лидером продаж за последние пять лет стали машины марки Lada, реализация которых составила 436,2 тысячи экземпляров. Второе место занял китайский Haval – россияне купили 190,6 тысячи иномарок. Следом расположились автомобили марок Chery с реализацией 157 тысяч штук, Geely – 149,1 тысячи штук и Changan – 106,1 тысячи штук.

В 2024 году россияне чаще забирали из салона новые автомобили отечественного производства: Lada Granta (201,5 тысячи единиц) и Lada Vesta (123,2 тысячи единиц). Среди иномарок первое место снова занял кроссовер Haval Jolion (83,8 тысячи штук), а также две модели Chery – кроссоверы Tiggo 7 PRO Max и Tiggo 4 PRO (64,8 тысячи штук и 52,7 тысячи штук соответственно).

Напомним, что с 1 января 2025 года автовладельцы могут получить возмещение по ОСАГО без подачи документов через «Госуслуги» – вместо этого все нужные процедуры водитель сможет оформить через сайт страховщика или при помощи его мобильного приложения.