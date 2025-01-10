Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Продажи новых легковых автомобилей выросли в России почти на 50%

Продажи новых легковых автомобилей выросли в России в 2024 году на 48,4 %, а количество проданных моделей составило 1,57 миллиона машин, пишет аналитическое агентство «Автостат».

Фото: ПАИ

«За последние пять лет это наилучший показатель российского авторынка», – подчеркнули в «Автостате». В агентстве уточнили, что чуть больше новых машин было продано только в 2019 году – тогда их количество составило 1,59 миллиона экземпляров.

Лидером продаж за последние пять лет стали машины марки Lada, реализация которых составила 436,2 тысячи экземпляров. Второе место занял китайский Haval – россияне купили 190,6 тысячи иномарок. Следом расположились автомобили марок Chery с реализацией 157 тысяч штук, Geely – 149,1 тысячи штук и Changan – 106,1 тысячи штук.

В 2024 году россияне чаще забирали из салона новые автомобили отечественного производства: Lada Granta (201,5 тысячи единиц) и Lada Vesta (123,2 тысячи единиц). Среди иномарок первое место снова занял кроссовер Haval Jolion (83,8 тысячи штук), а также две модели Chery – кроссоверы Tiggo 7 PRO Max и Tiggo 4 PRO (64,8 тысячи штук и 52,7 тысячи штук соответственно).

Напомним, что с 1 января 2025 года автовладельцы могут получить возмещение по ОСАГО без подачи документов через «Госуслуги» – вместо этого все нужные процедуры водитель сможет оформить через сайт страховщика или при помощи его мобильного приложения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 января 2025

Продажи новых легковых автомобилей выросли в России почти на 50%
09 января 2025

Все российские авиакомпании ввели скидку 50% на билеты для детей
09 января 2025

Кому проиндексируют пенсии в феврале, рассказали россиянам
09 января 2025

Как изменился расчёт пенсионных баллов в 2025 году, рассказали в Госдуме
09 января 2025

Как изменились госпошлины на сделки с недвижимостью, рассказала эксперт
09 января 2025

Как автовладельцам получить возмещение по ОСАГО онлайн, рассказали в Банке России
09 января 2025

Когда работодатели проведут индексацию зарплат, рассказали псковичам
09 января 2025

Псковичи назвали три качества, которые помогли им успешно завершить 2024 год

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...