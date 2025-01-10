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Культура

На важность открытия картинной галереи в Печорах обратила внимание эксперт Минкультуры РФ

Очень важно, что в Печорах открылась картинная галерея архимандрита Алипия (Воронова). Об этом на открытии выставки Государственного Русского музея в Печорах «Вслед за Христом. Священное Писание в русской живописи второй половины XIX – начала ХХ века» заявила эксперт Министерства культуры России по культурным ценностям Светлана Гнутова, сообщает телеканал «Первый Псковский».

Светлана Гнутова. Скриншот выпуска «Первого Псковского»

«Патриарх Тихон родился в Торопце, учился в Псковской духовной семинарии и служил в Троицком соборе в Пскове. Для Пскова это очень важная выставка. Очень важно, что в Печорах появилась такая уникальная картинная галерея. Она открылась в прошлом году, и ей дали имя архимандрита Алипия (Воронова)», – отметила она.

Напомним, что картинная галерея архимандрита Алипия открылась в отремонтированных помещениях в августе 2023 года. Это было приурочено к 550-летию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Добавим, что выставка Государственного Русского музея открылась в Печорах 7 января. Она продлится до 21 сентября, а галерея будет открыта для посещения со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00. Всего на ней представлено свыше 40 работ русских художников. Посетители могут посмотреть на эскизы росписей и мозаик московского храма Христа Спасителя Владимира Маковского, Василия Сурикова и Генриха Семирадского.

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