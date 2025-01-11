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Экономика

Когда ждать скидок на автомобили, рассказал автоэксперт

Россияне могут ожидать скидки на автомобили 2024 модельного года уже весной, пишет агентство «Прайм» со ссылкой на автоэксперта Егора Васильева.

Фото: ПАИ

В текущем году объём производства легковых автомобилей снизится до 1,2 миллиона машин, что вызовет конкуренцию автопроизводителей, объяснил Васильев. Он уточнил, что представленные на рынке машины схожи по качеству и оснащению, поэтому побороться за потребителя можно будет только в финансовой плоскости.

Автоэксперт Егор Васильев подчеркнул, что скидки, скорее всего, станут разовыми рекламными акциями, а не трендом рынка. «В нынешних условиях отсутствие роста цен уже является скидкой, так как никто не отменял инфляцию. Деньги дешевеют, и даже если вы купите автомобиль по прошлогодней цене, вы уже точно выиграли», – заключил Егор Васильев.

Ранее сообщалось, что продажи новых легковых автомобилей в 2024 году выросли почти на 50 %.

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