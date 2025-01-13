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Общество

Александр Хлопков: Фонд «Защитники Отечества» в Псковской области выстроил формат общения «от сердца к сердцу»

Псковскому филиалу фонда «Защитники Отечества» удалось выстроить формат общения «от сердца к сердцу» с людьми, которые приходят за помощью. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ сообщил главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков.

«Фонд не связан узлами бюрократических сложностей, – пояснил Александр Хлопков. – Он не ссылается на приказы, инструкции, не говорит об ограниченности функционала. Здесь любой вопрос, связанный с защитником Отечества, считают своим. Причём речь о разных проблемах, с которыми приходят люди. И приходящие сюда видят людей, которые выслушают, которые поймут, помогут и дадут понять, что человек не один, его не бросят».

Добавим, что сегодня, 13 января, в Пскове состоялось итоговое отчётное совещание с социальными координаторами о результатах работы псковского филиала фонда «Защитники Отечества». На совещании стало известно, что в 2024 году за помощью в филиал фонда ​«Защитники Отечества» обратились больше семи тысяч псковичей, почти тысяча ветеранов СВО в Псковской области получили помощь психологов и психотерапевтов.

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