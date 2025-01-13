Псковичи стали призёрами межрегиональных соревнований по биатлону

12:23, 13 января 2025, ПАИ

Псковичи стали призёрами межрегиональных соревнований «Рождественская гонка» по биатлону, которые прошли в Смоленской области. Об этом сообщается в группе «Псковский биатлон» в соцсети «ВКонтакте».

Спортсмены соревновались в спринте с двумя огневыми рубежами. По итогам псковичи Анастасия Делюкина и Глеб Макеев выиграли гонку, а Полина Макеева стала второй. Также Вадим Пыхтин занял пятое место, Олеся Губарева – шестое, а Дмитрий Виноградов – седьмое.

Ранее Глеб Макеев занял второе место в состязаниях по лыжным гонкам в Смоленской области, уступив на финише победителю две секунды.

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