Псковичи стали призёрами межрегиональных соревнований по биатлону
Псковичи стали призёрами межрегиональных соревнований «Рождественская гонка» по биатлону, которые прошли в Смоленской области. Об этом сообщается в группе «Псковский биатлон» в соцсети «ВКонтакте».
Спортсмены соревновались в спринте с двумя огневыми рубежами. По итогам псковичи Анастасия Делюкина и Глеб Макеев выиграли гонку, а Полина Макеева стала второй. Также Вадим Пыхтин занял пятое место, Олеся Губарева – шестое, а Дмитрий Виноградов – седьмое.
Ранее Глеб Макеев занял второе место в состязаниях по лыжным гонкам в Смоленской области, уступив на финише победителю две секунды.
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