Пскович стал серебряным призёром межрегиональных соревнований по лыжным гонкам

22:00, 11 января 2025, ПАИ

Пскович Глеб Макеев стал серебряным призёром межрегиональных соревнований по лыжным гонкам «Рождественская гонка», которые проходят в Смоленской области с 8 по 12 января. Об этом сообщается в группе «Псковский биатлон» в соцсети «ВКонтакте».

В первый день стартов псковские спортсмены бежали лыжные гонки на три и пять километров. Все представители Псковской области по итогам состязаний выполнили первый спортивный разряд.

Кроме того, Глеб Макеев занял второе место, проиграв победителю стартов всего две секунды.

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