Михаил Ведерников встретился с редакторами ведущих СМИ региона

23:59, 14 января 2025, ПАИ

Приуроченная ко Дню российской печати встреча с редакторами ведущих СМИ региона прошла в правительстве Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

«Работать в сфере СМИ непросто, особенно сегодня: нужно 24/7 находиться в новостной повестке, уметь оперативно отрабатывать и проверять информацию, видеть суть и отделять правду от фейков. Поблагодарил всех за включённость и преданность профессии. Встреча была, что называется, без галстуков, чтобы поговорить о том, что больше всего волнует представителей медиасферы, читателей, зрителей и слушателей», – сказал глава региона.

Михаил Ведерников поздравил специалистов отрасли с профессиональным праздником – Днём российской печати.

Ранее сообщалось, что ветераны «Псковской правды» собрались в честь Дня печати. Встреча прошла в медиацентре ПАИ при поддержке регионального отделения Союза журналистов России.