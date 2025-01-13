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Михаил Ведерников поздравил сотрудников редакций и издательств с профессиональным праздником

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил журналистов, сотрудников полиграфических предприятий и издательств, ветеранов отрасли с профессиональным праздником – Днём российской печати. Видео о работе современных редакций глава региона разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня наши газеты активно развиваются, внедряя новые технологии и цифровые форматы, и тем самым становятся ещё ближе к своим читателям. В редакциях региона работают настоящие профессионалы, которые всей душой болеют за будущее своего муниципалитета и области, всеми силами помогают решать насущные проблемы, которые тревожат жителей. Благодарю вас за добросовестность, самоотдачу и постоянное совершенствование мастерства», – сказал Михаил Ведерников.

Глава региона пожелал работникам сферы ярких сюжетов и репортажей, свежих идей и как можно больше хороших новостей.

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