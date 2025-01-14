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Общество

Ветераны «Псковской правды» собрались вместе в честь Дня печати

Ветераны «Псковской правды» собрались в честь Дня печати. Встреча прошла в медиацентре ПАИ при поддержке регионального отделения Союза журналистов России.

  • Ветераны «Псковской правды» собрались впервые за много лет
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Ветераны «Псковской правды» собрались впервые за много лет
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Ветераны «Псковской правды» собрались впервые за много лет
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Ветераны «Псковской правды» собрались впервые за много лет
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Ветераны «Псковской правды» собрались впервые за много лет
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Ветераны «Псковской правды» собрались впервые за много лет
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Ветераны «Псковской правды» собрались впервые за много лет
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Ветераны «Псковской правды» собрались впервые за много лет
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Ветераны «Псковской правды» собрались впервые за много лет
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Ветераны «Псковской правды» собрались впервые за много лет
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Ветераны «Псковской правды» собрались впервые за много лет
    Фото: Валерия Ковалёва

Такая встреча сотрудников «Псковской правды», работавших в редакции издания в разные годы, с 1970-х до 2010-х, прошла впервые за много лет.

В ходе неформального общения ветераны псковской прессы обсудили нынешнее состояние регионального медиапространства, посмотрели принесённые архивные фотографии, поделились воспоминаниями о том, как работала и отдыхала редакция.

Организаторы встречи показали на большом экране видеоролик по проекту губернатора Михаила Ведерникова «Сквозь десятилетия», посвящённый отражению истории региона в публикациях «Псковской правды» начиная с 1944 года.

На видеосвязи с ветеранами псковской прессы были коллеги из Куньи, включая нынешнего главреда газеты «Пламя» Алексея Николаева и экс-главреда, а ныне главу муниципалитета Олега Лебедева.

Запланировано проведение новой встречи, на которую, надеются организаторы и участники, придёт ещё больше журналистов, в разные годы работавших в прессе Псковской области.

Большой фоторепортаж со встречи смотрите здесь.

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