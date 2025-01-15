Памятные митинги прошли в Бежаницком округе

20:15, 15 января 2025, ПАИ

Митинги, приуроченные к 81-й годовщине со дня жестокой расправы фашистов над мирными жителями деревень Глушнево и Суслово, прошли сегодня, 15 января. Об этом пишет районная газета «Сельская новь».

В памятных мероприятиях приняли участие глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова и глава территориального отдела «Лющикское» Александр Смирнов, представители совета ветеранов и молодёжного центра «Юность», а также активисты «Движения первых».

15 января 1944 года немецко-фашистские оккупанты расстреляли и сожгли двести сорок девять мирных жителей деревень – мужчин, женщин, стариков и детей. Об истории трагедии в ходе митинга напомнил собравшимся Александр Смирнов.

«Считаю чрезвычайно важным беречь историю нашей страны и чтить память погибших земляков», – подчеркнула Елена Иванова.