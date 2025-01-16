Около 5,3 тысячи жителей Псковской области посетили «Поезд Победы»

11:02, 16 января 2025, ПАИ

Около 5,3 тысячи жителей Псковской области посетили передвижной музей «Поезд Победы», сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Интерактивная выставка сначала побывала в Великих Луках и Дно, а затем остановилась в Пскове. Посетителями выставки стали жители Псковской области, которые приходили семьями, участники СВО и члены их семей, представители общественных организаций, школьники и другие категории граждан. Фоторепортаж ПАИ с выставки смотрите здесь.

«Поезд Победы» – уникальная интерактивная экспозиция, которая позволяет погрузиться в атмосферу военных лет. Она размещена в составе поезда и состоит из тематических вагонов, каждый из которых посвящён определённому событию или этапу Великой Отечественной войны.

Отметим, что после создания выставки в 2020 году первым городом, в который прибыл «Поезд Победы», стал именно Псков.