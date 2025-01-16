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Политика

Глава Локнянского округа: Эффективность новых нацпроектов предстоит оценить через изменения в жизни людей

Эффективность новых нацпроектов предстоит оценить через изменения в жизни людей, отметил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин, комментируя запуск с 1 января новых государственных программ.

Фото: ПАИ

«Призыв президента России оценивать эффективность национальных проектов через реальные изменения в жизни граждан полностью разделяю и поддерживаю. Это ориентир для всех уровней власти, включая наш округ. Мы обязаны сделать так, чтобы каждое вложение средств и усилий приносило ощутимый результат для людей — будь то улучшение инфраструктуры, доступность медицины, повышение доходов или создание комфортной городской среды», - сказал Иван Белугин.

По его словам, он видит огромный потенциал в новых проектах, которые стартовали с 1 января. «Важно, чтобы каждый вложенный рубль был прозрачно и эффективно использован. Необходимо держать ситуацию под контролем и работать в тесном взаимодействии с населением, чтобы реализуемые проекты отвечали их ожиданиям и потребностям. Только так можно добиться настоящего улучшения качества жизни и оправдать доверие людей», - подытожил Иван Белугин.

В России, напомним, стартовали пять новых национальных проектов: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодёжь России», «Кадры» и «Экономика данных». Подробную информацию о них можно прочитать здесь.

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