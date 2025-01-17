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Общество

Боевую машину «Катюша» передадут Псковской области

Боевую машину «Катюша» планируют передать Псковской области. Её установят на территории комплекса народного музея «Знамя Победы» в посёлке Идрица Себежского района. Об этом рассказала врио председателя комитета по культуре региона Илианна Петрова на совещании с губернатором Михаилом Ведерниковым. Видео со встречи глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.

Так будет выглядеть павильон над макетом. Скриншот видео, опубликованного в Telegram-канале Михаила Ведерникова

«30 апреля мы традиционно отметим День Знамени Победы. Это очень важная дата для нашего региона. Мы продолжаем работу над созданием народного музея «Знамя Победы». В прошлом году в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив был установлен макет Рейхстага с моментом водружения Идрицкого Знамени Победы», – отметила Илианна Петрова.

В этом году к памятной дате планируют установить павильон над макетом, уточнила она.

«На это мероприятие мы ждём гостей из Белоруссии. Будет организован масштабный автопробег «Дорогами войны – дорогами Победы». Также запланирована передача региону в дар знаменитой боевой машины «Катюша», которая будет установлена на территории комплекса», – сказала врио председателя профильного комитета.

Ранее сообщалось, что в Псковской области разработали аудиогид по народному музею «Знамя Победы».

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