Голодный вечер: обычаи и приметы Крещенского сочельника

10:09, 18 января 2025, ПАИ

В день Крещенского сочельника (день накануне Крещения Господня), сегодня, 18 января, люди постились, поэтому вечер назывался голодным, пишет calend.ru.

В такой вечер было принято есть сочиво – блюдо из зерён. Также люди ели постную кашу, овощные блины и медовые оладьи. А ещё на Руси собирали снег, так как считалось, что он обладает особыми свойствами. Женщины знали, что с помощью такого снега можно выбелить любую холстину. Также считалось, что такой снег способен исцелить недуги и болезни.

Кроме того, зародился обычай, когда люди ходили в полночь на Крещение на реку за водой. Также было принято верить, что она обладает целебными свойствами.

Если в этот день люди видели много звёзд на небе, то считалось, что уродится хлеб, если был снегопад – что вызреет гречка, а метель – что будут хорошо роиться пчёлы. Сильные ветры с южной стороны предвещали грозовое лето.

Ранее сообщалось, что определены места, разрешённые для крещенских купаний в Псковской области. Список можно посмотреть по ссылке.