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Общество

Крещенский сочельник отмечают православные

Крещенский сочельник отмечает Русская православная церковь сегодня, 18 января. Об этом сообщает calend.ru.

Фото: ПАИ

Крещенский сочельник – это вечер-приготовление перед большим православным праздником, который называется Крещение. В этот день православные вспоминают крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей (Крестителем) в реке Иордан.

В этот день и в Крещение священнослужители совершают великое водоосвящение. На праздник Крещения воду в церквях и храмах освящают особым образом. Он получил название «великое Иорданское освящение», а такая вода называется крещенской.

Ранее сообщалось, что определены места, разрешённые для крещенских купаний в Псковской области. Список можно посмотреть по ссылке.

Напомним, что Крещение Господне, или Богоявление, один из наиболее торжественных праздников православной церкви, отмечают 19 января. Как в прошлом году псковичи погружались в крещенские купели, смотрите в фоторепортаже здесь.

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