Крещенский сочельник отмечают православные
Крещенский сочельник отмечает Русская православная церковь сегодня, 18 января. Об этом сообщает calend.ru.
Крещенский сочельник – это вечер-приготовление перед большим православным праздником, который называется Крещение. В этот день православные вспоминают крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей (Крестителем) в реке Иордан.
В этот день и в Крещение священнослужители совершают великое водоосвящение. На праздник Крещения воду в церквях и храмах освящают особым образом. Он получил название «великое Иорданское освящение», а такая вода называется крещенской.
Ранее сообщалось, что определены места, разрешённые для крещенских купаний в Псковской области. Список можно посмотреть по ссылке.
Напомним, что Крещение Господне, или Богоявление, один из наиболее торжественных праздников православной церкви, отмечают 19 января. Как в прошлом году псковичи погружались в крещенские купели, смотрите в фоторепортаже здесь.
Торжественной встречей в великолукском драмтеатре завершилось празднование 82-й годовщины освобождения Великих Лук
Зимние маскировочные сети для отправки на фронт мастерят волонтёры из муниципалитетов Псковской области
«Сага о болотах»: Полистовский заповедник подготовил экспозицию для Дарвиновского музея в Москве