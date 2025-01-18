Крещенский сочельник отмечают православные

09:10, 18 января 2025, ПАИ

Крещенский сочельник отмечает Русская православная церковь сегодня, 18 января. Об этом сообщает calend.ru.

Крещенский сочельник – это вечер-приготовление перед большим православным праздником, который называется Крещение. В этот день православные вспоминают крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей (Крестителем) в реке Иордан.

В этот день и в Крещение священнослужители совершают великое водоосвящение. На праздник Крещения воду в церквях и храмах освящают особым образом. Он получил название «великое Иорданское освящение», а такая вода называется крещенской.

Ранее сообщалось, что определены места, разрешённые для крещенских купаний в Псковской области. Список можно посмотреть по ссылке.

Напомним, что Крещение Господне, или Богоявление, один из наиболее торжественных праздников православной церкви, отмечают 19 января. Как в прошлом году псковичи погружались в крещенские купели, смотрите в фоторепортаже здесь.