Выставку «Сказочный мир Пушкина» готовят к открытию в «Михайловском»

13:16, 19 января 2025, ПАИ

Выставку «Сказочный мир Пушкина» готовят к открытию в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Как сообщили в информационной службе учреждения, в экспозицию войдёт более шестидесяти образцов современного изобразительного и декоративно-прикладного искусства – иллюстрации к пушкинским произведениям на сказочные сюжеты («Сказка о царе Салтане…», «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях», поэма «Руслан и Людмила», историческая баллада «Песнь о вещем Олеге», etc).

Среди экспонатов будущей выставки – берестяные туески и хрустальная ваза, декоративный фаянс, вышивка и батик на бязи, крепдешине и атласе, куклы, в том числе и текстильные, многое другое. Дополнят фондовую выставку большие механические игрушки работы псковских мастеров-ремесленников Татьяны и Андрея Криксиных, созданные при поддержке Фонда культурных инициатив.

«Новая экспозиция ориентирована прежде всего на юных посетителей музея-заповедника и предназначена для семейного просмотра. Но она будет интересна и взрослым, подлинным ценителям и знатокам изобразительного искусства», – отметили в «Михайловском».

Планируется, что «Сказочный мир Пушкина» в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» откроют уже 22 января. Эта выставка будет работать в научно-культурном центре музея (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) до конца наступившего года.