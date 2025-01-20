Два человека погибли и 20 получили травмы на дорогах Псковской области на прошлой неделе

16:03, 20 января 2025, ПАИ

С 13 по 19 января сотрудники Госавтоинспекции пресекли 1300 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. Выявлено 29 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержаны три водителя, сообщили ПАИ в Управлении ГАИ УМВД по Псковской области.

Также на прошлой неделе зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых два человека погибли, 20 человек получили травмы различной степени тяжести.