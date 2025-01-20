Отключения электроэнергии возможны в Середкинской и Карамышевской волостях Псковского района

20:54, 20 января 2025, ПАИ

С 20 по 22 января в Середкинской и Карамышевской волостях Псковского района энергетики будут проводить плановые переключения с резервных линий электроснабжения на основной режим работы. В связи с этим возможны кратковременные отключения электричества, сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники энергетической компании обратились к жителям с просьбой проявить терпение и понимание в связи с временными трудностями. По возможности рекомендуется отключить от сети чувствительные бытовые приборы.

Ранее сообщалось, что энергетики восстановили 5 640 километров линий электропередачи и включили 3 787 трансформаторных подстанций. Работы произведены при содействии бригад из соседних регионов.