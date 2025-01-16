Энергетики восстановили основную сеть в Псковской области после сильных снегопадов

23:11, 16 января 2025, ПАИ

Энергетики восстановили 5 640 километров линий электропередачи и включили 3 787 трансформаторных подстанций. Об этом сообщается в телеграм-канале филиала «Россети Северо-Запад».

Специалисты круглосуточно работают по локальным заявкам потребителей до полной ликвидации последствий непогоды. Псковский филиал «Россети Северо-Запад» продолжает работать в особом режиме. Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объёме.

В компании «Россети Северо-Запад» напомнили о необходимости строгого соблюдения правил безопасности вблизи энергообъектов и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ближе чем на 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Ранее сообщалось, что более 30 резервных источников электроснабжения установят в отдалённых деревнях Псковской области.