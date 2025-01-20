День инженерных войск празднуется сегодня

07:25, 21 января 2025, ПАИ

21 января профессиональный праздник — День инженерных войск — отмечают работники и военнослужащие инженерных войск России, сообщает calend.ru.

Свою историю инженерные войска ведут со времени указа Петра I от 21 января 1701 года о создании в Москве «Школы пушкарского приказа». В этой школе готовили офицеров артиллерии и военных инженеров. Выпускниками Школы пушкарского приказа с 1702 года стали комплектоваться первые минерные подразделения регулярной российской армии.

В 1712 году Петр I приказал отделить Инженерную школу от Школы пушкарского приказа и расширить ее. Следом по его указу была создана и Санкт-Петербургская инженерная школа (1719 год). А спустя 4 года московская школа была переведена в Санкт-Петербург и объединена с санкт-петербургской. В этих школах готовили унтер- и обер-офицеров инженерных войск.

Для повышения привлекательности этих школ и для усиления значимости инженерных войск Петр I в своей Табели о рангах 1722 года офицеров инженерных войск числит на ранг выше офицеров пехоты и кавалерии.

Центральным органом инженерных войск являлась Канцелярия главной артиллерии и фортификации. В 1753 году начальником Инженерной школы был назначен инженер-генерал Абрам Петрович Ганнибал, знаменитый «Арап Петра Великого», прадед А. С. Пушкина.

Инженерные войска принимали участие во всех сражениях по защите Отечества. Особенно отличились воины инженерных войск в период Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. За подвиги более 100 тысяч военнослужащих инженерных войск были награждены орденами и медалями, около 700 удостоены звания Героя Советского Союза, 294 стали полными кавалерами ордена Славы.

Значительный вклад внесли инженерные войска и в ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС, сыграли важную роль в обеспечении боевых действий войск в Афганистане, в разрешении конфликтов в Республике Таджикистан, Приднестровском регионе Республики Молдова, Абхазии, миротворческих операциях в Боснии и Герцеговине, Косово, Сирии и Нагорном Карабахе. Сегодня они продолжают славные боевые традиции предыдущих поколений, с честью выполняя стоящие перед ними задачи.

Сейчас Инженерные войска России — это специальные войска Вооруженных Сил РФ, предназначенные для выполнения наиболее сложных задач инженерного обеспечения общевойсковых операций (боевых действий), требующих специальной подготовки личного состава и использования средств инженерного вооружения, а также для нанесения потерь противнику путем применения инженерных боеприпасов.

Инженерные войска осуществляют инженерную разведку противника, местности и объектов; возведение фортификационных сооружений (окопов, траншей и ходов сообщений, укрытий, блиндажей, убежищ и др.) и устройство полевых сооружений для размещения войск (жилых, хозяйственных, медицинских); устройство инженерных заграждений, в том числе установку минных полей, производство взрывных работ, оборудование невзрывных заграждений; разминирование местности и объектов; подготовку и содержание путей движения войск; оборудование и содержание переправ на водных преградах, в том числе строительство мостов; добычу и очистку воды в полевых условиях и др.

Кроме того, они участвуют в противодействии системам разведки и наведения оружия противника (маскировке), имитации войск и объектов, обеспечении дезинформации и демонстративных действий по обману противника, а также в ликвидации последствий применения противником оружия массового поражения.

В мирное время инженерные войска очищают местность от взрывоопасных предметов, участвуют в ликвидации последствий техногенных аварий и катастроф, стихийных бедствий, предупреждают разрушение мостов и гидротехнических сооружений во время ледоходов. В состав инженерных войск входят: инженерно-разведывательные, инженерно-саперные, инженерно-дорожные, понтонные и другие подразделения.