Почти 100% импортной молочной продукции в РФ поставляют из Белоруссии

11:37, 22 января 2025, ПАИ

По итогам 2024 года Белоруссия сохранила лидерство по поставкам молочной продукции – почти 100 % импортного молока доставили в Россию из республики. В список также вошли яйца и мясо, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Россельхознадзора.

«Белоруссия поставляет в Россию более 50 % всей ввозимой мясной продукции», – отметили в ведомстве. Там также уточнили, что доля республики в поставках готовых мясных товаров составила 97 %, мяса и субпродуктов птицы – 51 %, а говядины – 46 %. В секторе молочной продукции этот показатель составил 94 %, а рыбной – 17 %.

«Товарооборот России и Белоруссии показывает положительную динамику, а продукты из соседней республики пользуются популярностью на нашем рынке», – заявили в Минпромторге. Так, российская доля в импорте Белоруссии в прошлом году составила около 57 %, что стало рекордным значением за последние годы. Белорусская составляющая в импорте России выросла до 10 %.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил хорошее качество белорусской продукции: «Белоруссия демонстрирует очень хорошие результаты, прежде всего по качеству товаров».

Напомним, что производство молока на сельхозпредприятиях Псковского района увеличилось на 84 % с 2020 года.