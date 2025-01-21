На 84% выросло производство молока на сельхозпредприятиях Псковского района

15:01, 21 января 2025, ПАИ

Производство молока на сельхозпредприятиях Псковского района за пять лет (с 2020 по 2024 год) выросло на 84 %. За это же время продуктивность дойного стада увеличилась на 21 %, поголовье коров – на 53 %. Об этом ПАИ сообщили в районной администрации.

За 2024 год в отрасли животноводства достигнуты высокие показатели по многим направлениям деятельности, отметили в администрации. На сегодняшний день численность поголовья крупного рогатого скота на предприятиях муниципалитета составляет 10 тысяч голов, в том числе 4 933 коровы.

За прошедший год суммарно произвели более 39 тысяч тонн молока, что на 19 % (или на 6 182 тонны) больше уровня 2023 года. Надой на одну корову за 2024 год составил более восьми тысяч килограммов молока, что на 4 % больше уровня 2023 года.