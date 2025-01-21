Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

На 84% выросло производство молока на сельхозпредприятиях Псковского района

Производство молока на сельхозпредприятиях Псковского района за пять лет (с 2020 по 2024 год) выросло на 84 %. За это же время продуктивность дойного стада увеличилась на 21 %, поголовье коров – на 53 %. Об этом ПАИ сообщили в районной администрации.

Фото предоставили в администрации Псковского района

За 2024 год в отрасли животноводства достигнуты высокие показатели по многим направлениям деятельности, отметили в администрации. На сегодняшний день численность поголовья крупного рогатого скота на предприятиях муниципалитета составляет 10 тысяч голов, в том числе 4 933 коровы.

За прошедший год суммарно произвели более 39 тысяч тонн молока, что на 19 % (или на 6 182 тонны) больше уровня 2023 года. Надой на одну корову за 2024 год составил более восьми тысяч килограммов молока, что на 4 % больше уровня 2023 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












21 января 2025

Стало известно, что будет находиться в Доме Седельщикова в Пскове
21 января 2025

Заболеваемость ОРВИ в Псковской области выросла более чем на 17 %
21 января 2025

Глава Локнянского округа поделился опытом реализации муниципальной реформы с коллегами
21 января 2025

Ставки по потребительским кредитам могут вырасти до 50%
21 января 2025

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников стартовал в ПсковГУ
21 января 2025

В России врачи спасли малыша, проглотившего 130 магнитов и батарейку
21 января 2025

Псковский госуниверситет объявил о запуске нового сайта
21 января 2025

На 84% выросло производство молока на сельхозпредприятиях Псковского района

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...