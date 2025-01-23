Владимир Путин призвал российские бренды выходить на зарубежный рынок

16:54, 23 января 2025, ПАИ

Президент России Владимир Путин призвал отечественные бренды уверенно выходить на зарубежный рынок.

«Нужно сформировать такие механизмы и такую среду поддержки, чтобы создавались и наращивались обороты тысячи новых компаний, в том числе из труднодоступных и отдалённых населенных пунктов», – заявил Владимир Путин в рамках заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив сегодня, 23 января.

Условия ведения бизнеса должны превосходить мировые практики, чтобы не только соответствовать глобальным критериям, но и быть конкурентоспособными, акцентировал внимание президент РФ.

Напомним, что в ходе прямой линии в декабре прошлого года глава государства отметил, что уход иностранных компаний из России дал толчок местному бизнесу – отечественные предприниматели начали сами производить ушедшие с российских прилавков иностранные товары.