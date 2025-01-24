43% работающих псковичей получили годовые премии

09:28, 24 января 2025, ПАИ

43% работающих псковичей получили годовые премии, сообщили ПАИ специалисты SuperJob, которые провели исследование с 14 по 21 января.

Количество премированных уже второй год подряд бьёт рекорды: в условиях дефицита кадров работодатели стремятся удерживать персонал и применяют методы материальной мотивации.

О получении премии респонденты моложе 35 лет рассказывали чаще тех, кто старше (44 %). Псковичей с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц премировали активнее, чем тех, кто зарабатывает больше (53 %).

О том, какие зарплаты предлагают в Псковской области в начале 2025 года, читайте здесь. А сколько псковичи хотят зарабатывать в 2025 году, смотрите тут.