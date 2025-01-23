Сколько хотят зарабатывать жители Псковской области в 2025 году

09:21, 23 января 2025, ПАИ

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда Псковской области в начале 2025 года и узнали, на какую зарплату рассчитывают местные соискатели и на сколько изменился их доход по итогам за последний год. Результаты исследование эксперты hh.ru предоставили ПАИ.

За последний месяц зарплатные запросы местных работников достигли 50 тысяч рублей – это средняя зарплата, которую хотят получать те, кто ищет работу прямо сейчас. За год запросы местных жителей выросли на 8,6 тысячи рублей, или на 21 %.

Наибольшие зарплатные запросы в Псковской области сейчас имеют соискатели из сферы топ-менеджмента (не менее 90 тысяч рублей). На втором месте по запросам – консультанты по стратегии и инвестициям (не менее 84 тысяч рублей), на третьем месте – производственники и сельхозработники (по 80 тысяч рублей).

Сильнее всего запросы за год выросли у работников и соискателей сразу из нескольких сфер: более чем на 16 тысяч рублей стали больше запрашивать за свой труд работники производственного сектора (+20 тысяч рублей), сельхозкадры (+20 тысяч рублей), топ-менеджеры (+18 тысяч рублей), а также работники отрасли добычи сырья (+17 тысяч рублей).

В ходе опроса hh.ru по итогам 2024 года местные жители рассказали, как менялась их зарплата (оклад) в 2024 году. У 35 % респондентов она не изменилась. Другие 35 % опрошенных заявили, что их зарплата выросла. При этом доля тех, кто столкнулся с ростом, за последние четыре года стала наиболее высокой: в 2021 году их было 27 %, в 2022-м – 15 %, в 2023-м – 25 %. Понизился же уровень заработной платы у 14 % опрошенных (это самый низкий показатель за последние годы). 15 % респондентов затруднились ответить.

У мужчин и женщин заработные платы в 2024 году росли практически в одинаковом темпе – 37 % и 35 % соответственно. В разрезе возрастных групп доход рос чаще всего у сотрудников 25–34 лет – 42 %. У молодёжи 18–24 лет зарплата повышалась в 38 % случаев. Респонденты 35–44 лет сталкивались с ростом чуть реже – 35%, а работники 45–54 лет и 55+ – в 25 % случаев.