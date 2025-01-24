Встреча губернатора со студентами проходит в ПсковГУ

10:58, 24 января 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников накануне Дня студента проводит встречу со студентами медицинских и педагогических направлений ПсковГУ, учениками медицинских и психолого-педагогических классов школ Пскова. Встреча проходит на площадке учебно-лабораторного корпуса вуза в пятницу, 24 января, передаёт корреспондент ПАИ.

«Мы действительно традиционно встречаемся накануне вашего праздника, Дня российского студенчества. Поэтому хочу искренне вас всех поздравить и сказать о том, что в Псковской области огромное количество ярких, талантливых, трудолюбивых, перспективных молодых ребят», – отметил глава региона.

На мероприятии также присутствуют председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, врио председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков, руководители образовательных и медицинских учреждений.