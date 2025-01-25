Mercedes сгорел на автозаправочной станции в Себеже
Автомобиль Mercedes сгорел на автозаправочной станции в Бурачках в Себеже, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Прибывшие на место ЧП пожарные лидировали возгорание, в результате которого выгорел салон и багажник. Водитель получили незначительные ожоги, от госпитализации отказался.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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