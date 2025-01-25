Mercedes сгорел на автозаправочной станции в Себеже

12:00, 25 января 2025, ПАИ

Автомобиль Mercedes сгорел на автозаправочной станции в Бурачках в Себеже, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие на место ЧП пожарные лидировали возгорание, в результате которого выгорел салон и багажник. Водитель получили незначительные ожоги, от госпитализации отказался.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.