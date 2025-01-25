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«Встречи, открытия, эмоции»: День российского студенчества в Пскове

День российского студенчества отпраздновали в Пскове сегодня, 25 января. День был насыщенный. На площадке ПсковГУ состоялась встреча председателя правления «Движения первых» Артура Орлова со студентами.

Ещё одно значимое событие – торжественное открытие регионального Дома молодёжи. На торжественной церемонии выступили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель правления «Движения первых» Артур Орлов.

Прошли в этот день и другие значимые мероприятия. Подробности в фоторепортаже.

Фото: Валерия Лагуткина, Сергей Герасимов, 20:53, 25 января 2025, ПАИ
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