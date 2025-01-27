Нетрезвых водителей-рецидивистов поймали в Псковской области

11:45, 27 января 2025, ПАИ

Пятерых нетрезвых водителей, которые ранее подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения, выявили в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Днём 24 января у дома на улице Шоссейной в Новосокольниках дорожные полицейские остановили для проверки автомобиль Lada Vesta, за рулём которого был нетрезвый 62-летний местный житель.

Утром 25 января по улице Красных Командиров в Опочке на автомобиле Volkswagen ехал 26-летний пьяный горожанин.

В этот же день на улице Карла Маркса в Острове дорожные полицейские задержали 24-летнего жителя Островского района, который ехал в нетрезвом виде за рулём автомобиля Chevrolet Niva.

Ещё одного водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, полицейские выявили в Палкинском районе 26 января.

А на улице Николая Васильева в Пскове в этот день дорожные полицейские остановили для проверки автомобиль Mazda. Выяснилось, что этой иномаркой управлял 33-летний нетрезвый пскович.

Напомним, что управление транспортом в состоянии опьянения и непрохождение медицинского освидетельствования предусматривают наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрено более строгое наказание – лишение свободы сроком до двух лет.