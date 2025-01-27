Более 40 соцвыплат проиндексируют в России на 9,5% с 1 февраля

14:58, 27 января 2025, ПАИ

Более 40 социальных выплат проиндексируют в России на 9,5% с 1 февраля. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин сегодня, 27 января.

Среди них – ежемесячные денежные выплаты, которые получают ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, Герои России и Труда, чернобыльцы, люди с инвалидностью всех трёх групп, ежемесячные выплаты по уходу за детьми с инвалидностью.

Также дополнительно проиндексируют страховые пенсии для неработающих и работающих пенсионеров до уровня фактической инфляции за 2024 год.

Напомним, что на днях президент РФ Владимир Путин поручил проиндексировать на 9,5 % страховые и военные пенсии, социальные выплаты и пособия.

Ранее в Госдуму РФ внесли законопроект об увеличении суммы единовременной выплаты остатка средств маткапитала до 20 тысяч рублей.