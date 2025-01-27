Все ветераны получат юбилейные медали в честь 80-летия Победы

17:36, 27 января 2025, ПАИ

Медали в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов получат все ветераны, сообщил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС.

Медали вручат всем фронтовикам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, осаждённых Сталинграда и Севастополя, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.

«Сегодня здесь, в Санкт-Петербурге, в героическом Ленинграде, эти награды будут вручены впервые», – сказал Путин перед церемонией вручения наград ветеранам на концерте в день 81-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда.

Медаль учреждена в 2024 году. На лицевой стороне медали изображена фигура воина-победителя, водружающего Знамя Победы над зданием Рейхстага.