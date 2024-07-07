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Общество

Михаил Ведерников: Пусть традиция проведения Кургана Дружбы сохранится на многие столетия

Первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова возглавила делегацию региона в рамках Международной встречи ветеранов Великой Отечественной войны и участников партизанского движения России, Белоруссии и Латвии. Она обратилась к участникам мероприятия от имени губернатора Михаила Ведерникова, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

  • Международная встреча на Кургане дружбы
    Фото: Официальный телеграм-канал Псковской области
  • Международная встреча на Кургане дружбы
    Фото: Официальный телеграм-канал Псковской области
  • Международная встреча на Кургане дружбы
    Фото: Официальный телеграм-канал Псковской области
  • Международная встреча на Кургане дружбы
    Фото: Официальный телеграм-канал Псковской области
  • Международная встреча на Кургане дружбы
    Фото: Официальный телеграм-канал Псковской области
  • Международная встреча на Кургане дружбы
    Фото: Официальный телеграм-канал Псковской области
  • Международная встреча на Кургане дружбы
    Фото: Официальный телеграм-канал Псковской области
  • Международная встреча на Кургане дружбы
    Фото: Официальный телеграм-канал Псковской области
  • Международная встреча на Кургане дружбы
    Фото: Официальный телеграм-канал Псковской области

«С каждым годом на Кургане Дружбы всё больше молодежи. В будущем, дорогие друзья, вы будете продолжать традицию проведения этой встречи, будете противостоять попыткам переписать нашу историю. Наша память должна быть достоверной и перспективной. Мы делаем все, чтобы вы прониклись духом этого священного места, сохранили и через всю жизнь пронесли ценности дружбы, мира, добра, справедливости. Пусть традиция проведения Кургана Дружбы сохранится на многие столетия, а дружба между братским народами России и Беларуси – крепнет и развивается», – отмечается в приветственном адресе Михаила Ведерникова.

Кроме того, собравшихся поприветствовал председатель Витебского областного исполнительного комитета Александр Субботин. «Мы собираемся, несмотря ни на что. Здесь, в кругу друзей, отмечаем, вспоминаем и говорим спасибо погибшим, тем, кто своей жизнью и здоровьем завоевал свободу и независимость», – сказал он.

По его словам, для белорусов этот год особый, так как в стране отмечали 80 лет освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

«Курган Дружбы приобретает новые масштабы. Добавляются другие регионы России и Беларуси. Самое важное — праздник омолаживается, молодежь здесь общается, продолжая фундамент многовековой дружбы, на которой мы уверенно и твердо стоим», – подчеркнул Александр Субботин.

После официального открытия для гостей был подготовлен концерт коллективов двух стран.

Напомним, что Международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и участников партизанского движения России, Белоруссии и Латвии проходит на Кургане Дружбы в воскресенье, 7 июля. Мероприятие состоялось уже 65-й раз.

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