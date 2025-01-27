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Общество

Климатолог связал тёплый январь с взрывами на «Северных потоках» в 2022 году

Климатолог Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок связал аномальное тепло января с авариями на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2», в результате которых произошли выбросы газа. Об этом он заявил агентству «Москва».

«Я утверждаю, что кроме Эль-Ниньо немалую роль оказала ситуация с «Северными потоками». Это газ, который дал в десятки, а то и в сотни раз больше парникового эффекта, чем углекислый газ. Как раз прошло время, и состоялась такая ситуация», — пояснил Терешонок.

Напомним, взрывы на «Северных потоках» произошли в Балтийском море в ночь на 26 сентября 2022 года.

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