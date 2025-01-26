Эксперт: Зимы в России потеплели на три градуса
Как изменилась погода зимой в России за последние 50 лет, рассказал эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин. Об этом пишет РИА Новости.
В целом температура в стране выросла примерно на три градуса, подчеркнул он.
По словам эксперта, потепление зимы в России началось с 1976 года. Именно с этого периода можно начинать отсчёт антропогенного воздействия, пояснил Алексей Кокорин.
Температура выросла в среднем примерно на три градуса. В Арктике же этот показатель несколько больше, а на юге, наоборот, меньше, заметил эксперт.
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