Часть Пскова украсят в стиле победного 1945 года

15:48, 28 января 2025, ПАИ

Несколько улиц Пскова украсят в стиле победного 1945 года, рассказала заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Мы ждём режиссёра, он посмотрит, где лучше это сделать, чтобы зрителям было удобно рассматривать площадки, чтобы это не повлияло на комфорт и безопасность горожан. Рассматриваем несколько площадок – все они будут в центре. В зависимости от этого будет разработан план стилизации, реконструкции 9 мая 1945 года», – пояснила Ольга Тимофеева.

По её словам, режиссёр будет приглашённым, так как подобный проект реализуется в Пскове впервые. «Нам бы хотелось осуществить его под контролем профессионалов, но команда всё равно будет псковская», – подчеркнула Ольга Тимофеева.