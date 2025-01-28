Более 200 мероприятий в честь 80-летия Великой Победы планируют провести в Пскове

15:17, 28 января 2025, ПАИ

Более 200 мероприятий в честь 80-летия Великой Победы планируют провести в Пскове, сообщил глава города Борис Елкин на торжественной церемонии открытия Года защитника Отечества в правительстве Псковской области сегодня, 28 января, передаёт корреспондент ПАИ.

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«Часть из этих мероприятий уже проводится. Мы понимаем, что они будут растянуты на протяжении нескольких месяцев. Это культурные мероприятия, спортивные, а также образовательные программы на разных площадках. Преимущественно они, конечно, пройдут в закрытых помещениях для безопасности», – отметил он.

Борис Елкин подчеркнул, что вместе с этим будут проводиться концерты во дворах для поздравления ветеранов с Днём Победы, а также особое внимание будет уделено восстановлению мемориалов и памятников, посвящённых Великой Отечественной войне. «Мы уже объехали все мемориалы и до праздников будем стараться всё восстановить», – сказал глава города.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подчеркнул, что необходимо использовать все возможности в части приведения в порядок памятных мест, мест захоронений и мемориалов, в том числе нужно активно привлекать гранты ТОС.

Кроме того, идёт подготовка украшений Пскова к празднику: баннеры, флаги и иные конструкции будут расставлены по всему городу, уточнил Борис Елкин.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин своим указом утвердил проведение Года защитника Отечества в 2025 году.

Ранее сообщалось, что по всей Псковской области запланировано провести более 800 мероприятий в честь 80-летия Великой Победы.