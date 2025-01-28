Михаил Ведерников поручил усилить поддержку НКО в работе по социальной адаптации участников СВО

17:58, 28 января 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил усилить поддержку НКО в работе по социальной адаптации участников СВО. Поручение глава региона дал в ходе заседания оргкомитета «Победа», приуроченного к старту Года защитника Отечества. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева назвала военно-патриотические мероприятия, которые пройдут в этом году. Она отметила, что молодёжь будет вовлечена во все проекты, которые будут направлены на поддержку бойцов СВО. В процесс включён штаб «Мы вместе», а также фонд «Защитники Отечества», работа которого будет направлена на проведение различных образовательных программ и включение ветеранов в эту деятельность.

Михаил Ведерников в свою очередь поручил проработать возможность получения поддержки социально ориентированным НКО для проведения работы по социальной адаптации участников СВО и оказания им психологической помощи. Глава региона подчеркнул, что это необходимо сделать в самые короткие сроки, чтобы представить депутатам областного Собрания соответствующий законопроект.

Ранее сообщалось, что торжественная церемония открытия Года защитника Отечества прошла в правительстве Псковской области сегодня, 28 января. На ней было отмечено, что более 200 мероприятий в честь 80-летия Великой Победы планируется провести в Пскове. Кроме того, Ольга Тимофеева уточнила, состоится ли в Пскове парад в честь 9 Мая.