В Пскове холостые мужчины реже женатых используют мат в общении со вторыми половинами – опрос

08:56, 30 января 2025, ПАИ

В Пскове холостые мужчины реже женатых используют нецензурную лексику в общении со вторыми половинами. Об этом ПАИ сообщили специалисты SuperJob, которые провели исследование с 19 по 28 января 2025 года.

Жёны и мужья практически одинаково часто используют в общении мат, однако мужчины реже читают нотации вторым половинам по этому поводу, отмечается по итогам исследования.

В Пскове 8 % женщин и 8 % мужчин рассказали, что их вторая половина постоянно использует мат в общении. 39 % женщин и 37 % мужчин сообщили, что их партнёры время от времени нецензурно выражаются.

Молодые жительницы Пскова реже зрелых рассказывали о том, что их спутники жизни сквернословят. В ответах мужчин тенденция обратная: спутницы более молодых ругаются чаще, чем вторые половины псковичей старше 45 лет. Судя по ответам женщин, холостые мужчины используют мат в общении со вторыми половинами реже женатых.

Ранее 71 % опрошенных псковичей поддержали законопроект о запрете рекламы услуг тарологов и гадалок в России, а 61 % опрошенных псковичей заявили, что помнят размер своей первой зарплаты.