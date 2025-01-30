Музей Победы приглашает псковичей на онлайн-программу к 80-летию Ялтинской конференции

11:23, 30 января 2025, ПАИ

Музей Победы пригласил жителей Псковской области на тематическую онлайн-программу к 80-й годовщине начала Ялтинской конференции. 4 февраля интернет-пользователей ждут виртуальная экскурсия, онлайн-выставка и кинопоказ. Познакомиться с программой можно здесь.

Экскурсовод Музея Победы Павел Федоров расскажет виртуальным посетителям, как планировалась вторая по счету встреча лидеров стран антигитлеровской коалиции: Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля. Интернет-пользователи узнают, почему конференция имела несколько кодовых названий и проходила именно в Крыму. Специалист Музея Победы расскажет, как был решен польский вопрос, вопрос о разделении Германии, как по итогам конференции должны были усилиться позиции СССР на Дальнем Востоке и о других вопросах, обсуждавшихся в ходе встречи.

Выставка «Ялтинская конференция. Рассекреченные материалы» создана на основе рассекреченных материалов Министерства обороны Российской Федерации. Подлинные архивные фотографии и документы рассказывают о ходе подготовки и обеспечении безопасности участников, например о роли Черноморского флота в обеспечении работы Крымской конференции. Виртуальные посетители увидят фотографии военных корреспондентов и карточки из личных архивов. Отдельный раздел экспозиции посвящен пребыванию Уинстона Черчилля в Севастополе.

В течение всего дня в онлайн-кинотеатре можно будет посмотреть документальный фильм «Ялтинская конференция» 1945 года. Это уникальные кадры кинохроники, на которых можно увидеть, как советская сторона встречала всех участников, как проходило неформальное общение между совещаниями, как выглядел конференц-зал, в котором состоялись рабочие заседания лидеров СССР, США и Великобритании, а также кадры самих совещаний.