В Пскове экс-полицейский получил год колонии за фальсификацию доказательств по уголовному делу

09:03, 31 января 2025, ПАИ

В Пскове экс-полицейский получил год колонии за фальсификацию доказательств по уголовному делу, сообщили ПАИ в СУ СК РФ по Псковской области.

С февраля по май 2023 года осужденный, занимая должность дознавателя УМВД России по городу Пскову, сфальсифицировал доказательства по уголовному делу. Он внёс в материалы дела недостоверные сведения, после чего с утвержденным начальником обвинительным актом направил уголовное дело в прокуратуру Пскова для последующей передачи в суд.

В результате под суд попал он сам. Виновному назначено наказание в виде года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах, сроком на 2 года.