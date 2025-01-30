В Пскове экс-полицейский получил год колонии за фальсификацию доказательств по уголовному делу
В Пскове экс-полицейский получил год колонии за фальсификацию доказательств по уголовному делу, сообщили ПАИ в СУ СК РФ по Псковской области.
С февраля по май 2023 года осужденный, занимая должность дознавателя УМВД России по городу Пскову, сфальсифицировал доказательства по уголовному делу. Он внёс в материалы дела недостоверные сведения, после чего с утвержденным начальником обвинительным актом направил уголовное дело в прокуратуру Пскова для последующей передачи в суд.
В результате под суд попал он сам. Виновному назначено наказание в виде года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах, сроком на 2 года.
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