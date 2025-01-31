Михаил Ведерников поздравил жителей Куньинского района с годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков

09:45, 31 января 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Куньинского района с 83-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Обращение он опубликовал в своём Telegram-канале.

«Вклад в победу в Великой Отечественной войне внесла каждая семья, каждый регион, каждый народ нашей страны. И сегодня, равняясь на этот пример сплочённости и патриотизма, мы поддерживаем участников специальной военной операции. От всей души желаю жителям муниципалитета счастья, здоровья, благополучия, новых достижений и побед!» – написал глава региона.

Отметим, что Псковская область активно готовится к празднованию 80-летия Великой Победы. В общей сложности планируется провести более 800 мероприятий.