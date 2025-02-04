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Юбилейные медали в честь 80-летия Победы вручил ветеранам псковский губернатор

Юбилейные медали в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов вручил ветеранам губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 4 февраля. Мероприятие проходит в Социальном городке, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Вручение ветеранам юбилейных медалей в честь 80-летия Победы
    Фото: ПАИ
  • Вручение ветеранам юбилейных медалей в честь 80-летия Победы
    Фото: ПАИ
  • Вручение ветеранам юбилейных медалей в честь 80-летия Победы
    Фото: ПАИ
  • Вручение ветеранам юбилейных медалей в честь 80-летия Победы
    Фото: ПАИ
  • Вручение ветеранам юбилейных медалей в честь 80-летия Победы
    Фото: ПАИ
  • Вручение ветеранам юбилейных медалей в честь 80-летия Победы
    Фото: ПАИ
  • Вручение ветеранам юбилейных медалей в честь 80-летия Победы
    Фото: ПАИ

«В этом году мы отмечаем 80-летие Великой Победы. И этот же год объявлен нашим президентом Годом защитника Отечества. Это не случайно и крайне важно, потому что это обеспечивает преемственность поколений. Мы низко кланяемся и очень благодарны нашим ветеранам за то, что невероятной ценой, невероятными усилиями добились победы, подарили нам мирное время. Благодарны всем, кто после войны восстанавливал наши города, посёлки практически из руин. И вдохновлённые вашим подвигом сегодня участники специальной военной операции также героически защищают рубежи нашего Отечества и бьют врага», – отметил глава региона.

На мероприятии сегодня присутствует молодёжь: воспитанники центра «Воин», кадеты, юнармейцы, заметил Михаил Ведерников. «Ребята, я хочу к вам обратиться. У вас есть уникальная возможность прикоснуться к истории, пообщаться и с поколением победителей, и с героями сегодняшнего дня – обязательно этой возможностью воспользуйтесь. А дорогим ветеранам, конечно, желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, чтобы вас всё время окружала забота близких, тех людей, которые рядом. Мы будем делать всё, чтобы вы чувствовали, насколько мы вам благодарны. И с большим удовольствием по поручению нашего президента вручу юбилейные медали», – отметил губернатор.

Медали получили участник Великой Отечественной войны Фёдор Золотарёв, труженики тыла Евгения Белкова, Прасковья Симакова, Александра Михайлова, бывший несовершеннолетний узник фашистских концлагерей Евгения Дуровина, ветеран, награждённый знаком «Жителю блокадного Ленинграда», Юрий Филатов.

Напомним, медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне учредил президент РФ Владимир Путин своим указом в 2024 году. На её лицевой стороне изображена фигура воина-победителя, водружающего Знамя Победы на здание Рейхстага.

Отметим, что Псковская область активно готовится к празднованию 80-летия Великой Победы. В общей сложности запланировано более 800 мероприятий.

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