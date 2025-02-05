О рынке недвижимости в Псковской области и не только поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Генеральный директор федеральной риелторской компании «Этажи-Псков» Роман Максименко стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Главное из эфира:
- профессия риелтора всегда будет востребована, так как рынок недвижимости – «вечный»;
- рынок недвижимости жив, но для кого? Для крупной федеральной компании, работающей в разных направлениях, он жив, а для потребителя ситуация ухудшилась и прежде всего в направлении ипотеки;
- некоторые из псковичей готовы платить за аренду квартиры, если она хорошо упакована, по 50 тысяч рублей в месяц;
- Пушкинские Горы в тренде по спросу жилья у иногородних покупателей – люди с удовольствием покупают там дачи;
- ипотека без преференций, несмотря на высокие ставки, полностью не умерла, но людей, которые её берут, стало меньше;
- в России набирает популярность дистанционная покупка квартиры. Так, один из клиентов подразделения федеральной риелторской компании «Этажи» купил квартиру у застройщика, которую никогда не видел;
- портрет застройщика в Пскове сильно разнится. Одни строят за счёт заёмных средств, привлекая проектное финансирование, которое сильно привязано к ставке Банка России. Другие – строят за свои деньги, что даёт им больший запас прочности;
- подход «близко / далеко к городу» в отношении загородного жилья скоро изменится. При покупке недвижимости за пределами города люди будут обращать внимание на совершенно другие вещи;
- по «логике рынка», сегмент загородного жилья займут новые игроки, которые будут строить настоящие коттеджные посёлки, которых у нас в городе нет;
- рынок вторичного жилья был перегрет и сейчас он возвращается к своему нормальному состоянию – сегодня люди взвешенно идут на покупку;
- не все псковские застройщики цивилизованно работают с риелторским российским сообществом. Например, в крупных городах России 40 % покупателей приходят к застройщикам от риелторов, когда в Пскове многие застройщики надеются на собственный отдел продаж;
- покупка недвижимости – это всегда хорошая инвестиция;
- любые инфраструктурные проекты приводят к росту цен на жильё. Например, в Печорах за последние полтора года цены на недвижимость выросли почти на 40 %;
- в Порхове идёт масштабная реставрация крепости, которая будет туристической локацией и там также ожидается рост спроса на недвижимость;
- перед отменой льготной ипотеки в 2024 году застройщики по несколько раз в месяц поднимали цены на жильё.
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